Rapid will Salzburg-Fluch beenden

Rekordmeister Rapid hofft gegen Serienmeister Salzburg auf das Ende einer langen Negativ-Serie.

Am Sonntag (ab 17 Uhr im SPORT24-LIVETICKER) steigt in der heimischen Bundesliga der ewige Hit. Rapid bittet Red Bull Salzburg zum Tanz und will dabei endlich den Bullen-Fluch ablegen.

In den letzten 21 (!) Pflichtspielen gab es für die Wiener im Duell mit den Mozartstädtern nichts zu holen. Drei Unentschieden waren die magere Ausbeute in dieser Zeit. Am 24. Februar 2019 setzten sich die Hütteldorfer vor den eigenen Fans mit 2:0 durch. Der letzte Sieg in Salzburg ist sogar schon 10 Jahre her. Am 14. Dezember sorgte Robert Beric per Doppelpack für einen 2:1 Sieg. Im 211 Spiel der beiden Rivalen könnte Salzburg auch im ewigen Duell Rapid weiter distanzieren. Der amtierende Champion hat 81 Siege auf dem Konto, Rapid selsbt nur 80 Erfolge.

Auch wenn Rapid im aktuellen Kalenderjahr noch kein Pflichtspiel verloren hat, ist Salzburg der klare Favorit.(hier die Quoten zum Spiel). Und das obwohl die Hauptstädter mit dem Selbstvertrauen des Erreichen des Cup-Finales in die Mozartstadt reisen. Die Bullen hingegen mussten sich am Donnerstag in der Halbfinal-Schlacht Sturm Graz mit 4:3 geschlagen geben. Vielleicht gibt genau dieser Erfolg den Hütteldorfern den nötigen Auftrieb, um den ewigen Negativ-Lauf zu beenden.