Sabitzer will mit Dortmund Angstgegner Bochum bezwingen

Borussia Dortmund will im kleinen Derby gegen Bochum den dritten Sieg im dritten Spiel 2024 feiern.

3:0 gegen Darmstadt, 4:0 gegen Köln: Der Fürhjahresauftakt ist Borussia Dortmund mehr als nur gelungen. Jetzt wartet mit dem kleinen Ruhrgebiet-Derby gegen den VfL Bochum am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) der nächste Pflichtsieg im Kampf um die Champions-League-Plätze für Marcel Sabitzer & Co.

Die Schwarz-Gelben gehen allerdings mit großen Personalsorgen in das Revierderby. Denn mit Stammkeeper Gregor Kobel und Offensivmann Julian Brandt könnten zwei wichtige Stützen krankheitsbedingt ausfallen. Dafür kann Dortmund-Coach Edin Terzisch auf die zuletzt fehlenden Mats Hummels und Emre Can gegen den 14. der Tabelle wohl wieder zählen.

Remis-Serie soll enden

Während Dortmund im DFB-Pokal noch unbesiegt gegen den kleinen Rivalen ist, liefen die letzten Spiele in der Bundesliga nicht mehr so nach Wunsch. In den letzten fünf Duellen gegen Bochum konnte man lediglich eines gewinnen. Drei Mal endete das Spiel dabei 1:1-Unentschieden, so auch die letzten beiden Aufeinandertreffen. Das soll sich spätestens am Sonntag wieder ändern.