Salzburg muss gegen Klagenfurt zurückschlagen

Serienmeister Red Bull Salzburg darf sich im Kampf um die Meisterschaft keinen weiteren Patzer erlauben.

Am Sonntag (ab 17 Uhr im Sport24-LIVETICKER) ist Liga-Krösus Salzburg gegen Austria Klagenfurt unter Sieg-Zwang. Die Bullen müssen unter Neo-Coach Onur Cinel wieder ein anderes Gesicht zeigen, sonst schwindet die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung.

Die Elf von Kult-Trainer Peter Pacult darf für die Bullen allerdings nicht zum Stolperstein werden. Zum zwölften Mal stehen sich die beiden Teams gegenüber. Die Kärntner konnten bislang erst einen einzigen Sieg feiern. Der ist allerdings auch schon wieder lange her. In ihrer Aufstiegssaison 2021/2022 gab es in der Wörthersee-Arena einen 2:1-Sieg. Die Bilanz in der Mozartstadt ist ebenfalls alles andere als rosig. In sechs Partien konnte man ein einziges Mal mit einem Punkt die Heimreise antreten.

Auch deshalb sind die Bullen zum Abschluss der aktuellen Runde der klare Favorit (hier die Quoten zum Spiel) gegen den "Lieblingsgegner". Dabei ist Salzburgderzeit alles andere, als in berauschender Form. In den bisherigen drei Pflichtpsielen im April konnte man keinen einzigen Sieg einfahren. Neben den zwei Niederlagen im Cup-Halbfinale gegen Sturm und letzte Woche gegen den LASK, konnte man sich nur ein Remis gegen Rapid erkämpfen. Diese ungewohnte Erfolg-Serie soll nun wieder enden. Denn die Klagenfurter warten noch länger auf ein Erfolgserlebnis. Zletzt konnte die Pacult-Truppe am 25. Februar gegen BW Linz den Platz als Sieger verlassen. Seitdem setzte es je drei Niederlagen und Unentschieden.