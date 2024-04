Sinner kämpft um Sieg-Hattrick gegen Tsitsipas

Tennis-Showdown im Fürstentum: Beim Masters in Monte Carlo kämpfen Italo-Shootingstar Jannik Sinner und der Grieche Stefanos Tsitsipas im Halbfinale um den Einzug in das erste große Sand-Endspiel der Saison.

Zum neunten Mal stehen sich der 25-jährige Grieche (ATP 12) und der 22-jährige Italiener (ATP 2) am Samstag gegenüber. Noch führt Tsitsipas im direkten Duell mit 5:3, doch Sinner agiert seit Wochen in absoluter Top-Form.

Denn während Tsitsipas heuer erst einmal beim ATP 250-Turnier in Los Cabos das Halbfinale erreichte, zeigte Sinner bei den beiden Masters in den USA gewaltig auf. In Indian Wells musste er sich noch Carlos Alcaraz im Halbfinale geschlagen geben, in Miami krönte er sich dann zum Champion und holte seinen zweiten ATP1000-Titel. Der Lohn war ein Sprung in der Weltrangliste auf Platz 2, die er auch nach der Woche im Fürstentum bereits sicher hat.

Auch deshalb ist der Südtiroler der klare Favorit auf den Sieg im Halbfinal-Hit in Monaco (hier die Quoten zum Spiel). Doch er ist vor seinem Gegner gewarnt. Tsitsipas konnte in seiner Karriere bisher zwei mal auf der zweithöchsten Turnier Ebene den Titel nach Griechenland holen: 2022 und 2021 kürte er sich zum König von Monte Carlo, ein wahrer Spezialist auf der roten Asche. Der letzte Sieg des Greichen gegen Sinner ist allerdings schon über ein Jahr her. Im Jänner 2023 gewann er im Achtelfinale der Australian Open, die letzten beiden Aufeinandertreffen entschied dann Sinner klar in jeweils zwei Sätzen für sich.