Zverev greift gegen Rune nach Viertelfinale

Beim ATP 1000 in Montreal geht es um das Viertelfinale.

Am Freitag stehen sich beim Rogers Cup in Kanada Alexander Zverev und Holger Rune zum vierten Mal gegenüber. Der Deutsche ist nach gesundheitlichen Problemen während Olympia in Paris wieder fit und hat den Aufstieg in das Viertelfinale fest eingeplant.

+++ Alle Tennis-Wetten auf www.admiral.at finden Sie HIER +++



Vor sieben Jahren konntedie aktuelle Nummer 4 der Weltrangliste das Turnier bereits für sich entscheiden. Seitdem kam er allerdings nie weiter als ins Viertelfinale. Dennoch ist der 27-Jährige gegen den Dänen klarer Favorit (HIER die Quoten zum Spiel auf www.admiral.at).

Dennoch ist das Duell mit Rune für Zverev eine Premiere. Alle bisherigen Aufeinandertreffen fanden auf Sand statt. Während der Däne das erste für sich entscheiden konnte, ging Zverev die letzten beiden Male als Sieger vom Platz. Das Turnier in Kanada gilt als einer der wichtigsten Härtetests in Hinblick auf die US Open im September.