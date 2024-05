Zverev plant Titel-Coup gegen Überraschungsmann Jarry

Alexander Zverev will in seinem dritten Rom-Finale den zweiten Titel in Italien holen. Der Chilene Nicolas Jarry will dem Deutschen allerdings die Show stehlen.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev steht am Sonntag (ab 17 Uhr im Sport24-LIVETICKER) zum dritten Mal im Endspiel des Masters in Rom. Nach dem Titelgewinn 2017 will der Deutsche gegen den Chilenischen Sensationsmann Nicolas Jarry zum zweiten Mal im Foro Italico jubeln.

Die beiden stehen sich ingesamt zum siebenten Mal gegenüber. Zverev ist nicht nur aufgrund seiner Erfahrung der klare Favorit (hier die Quoten zum Spiel). Vier der bisherigen sechs Duelle konnte der Deutsche für sich entscheiden. Allerdings: Die einzigen beiden Jarry-Siege fanden jeweils auf Sand statt. 2023 in Genf und 2019 in Barcelona musste sich der Olympiasieger auf der roten Asche geschlagen geben. Zwischen den beiden Spielen gab es zwei Zverev-Siege auf Sand. Die weiteren beiden Erfolge fanden allerdings auf Gras und Hartplatz statt. Nach dem Gesetz der Serie müsste also der Chilene erneut jubeln können.

Zverev ist am Freitag mit einem 1:6,7:6(4),6:2-Sieg über den Chilenen Alejandro Tabilo in das inale eingezogen. Für den drittgereihten Deutschen ist es das elfte Masters-1000-Endspiel, womit er mit Landsmann Boris Becker gleichgezogen hat. Sein Finalgegner ist Tabilos Landsmann Nicolas Jarry, der den US-Amerikaner Tommy Paul mit 6:3,6:7(3),6:3 bezwang. Jarry ist der erste Chilene seit 17 Jahren, der in einem 1000er-Finale steht. Zuletzt war dies Jarrys Landsmann Fernando Gonzalez 2007 in Rom gelungen. Für den 28-jährigen Südamerikaner ist es das erste Masters-Finale seiner Karriere und das vierte auf der ATP-Tour. Die ersten drei hatte Jarry allesamt gewonnen.