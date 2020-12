Ein Beauty-Set der neuen kosmetischen Produktlinie TEMT zu gewinnen

Zum 10. Dezember verlost oe24 ein Beauty-Set der neuen TEMT Produktlinie aus dem Traditionsunternehmen Dr. Temt. Jetzt mitspielen und gewinnen!

Mit der Produktserie TEMT lanciert das Traditionsunternehmen Dr. Temt eine Kosmetiklinie die nun auch für alle EndkonsumentInnen zugänglich ist. Über 70 Jahre Forschung und Salon-Expertise waren bisher ausschließlich für Salonexperten erhältlich. Ein selektives Produktportfolio von TEMT, mit hochwirksamen Formeln und neuesten Erkenntnissen in Sachen Wirkstoffen und Trends aus der Kosmetikbranche decken nun die Bedürfnisse aller Beautyliebhaber ab und sind über einen Onlineshop erhältlich.

Sichtbare Erfolge nach den ersten Anwendungen, wissenschaftlich erprobte Wirkmechanismen und innovative Inhaltstoffe bilden die Basis der neuen Produkte für das tägliche Pflege-Ritual.

Die Top 3 der TEMT Essentials

WASH AWAY - A.H.A GEL Cleanser

Das sanfte Reinigungsgel verbessert mit beindruckenden Ergebnissen das Hautbild und reinigt die Gesichtshaut von Rückständen von Öl, Make-Up und Schmutzpartikeln. Zusätzlich werden abgestorbene Hautschüppchen durch einen minimalen Anteil an Glycosesäure in der Textur entfernt, Salbeiblattextrakt und Kamille wirken gleichzeitig beruhigend und sorgen für die Wiederherstellung der Feuchtigkeitsbalance der Haut und ein angenehmes und langanhaltendes Frischegefühl.

C THE DIFFERENCE - Hyaluronic Triple Serum + Vitamin C

Mit einer Fülle an Wirkstoffen, bringt C The Difference, wohltuende Entspannung und Erleichterung für müde, gestresste und trockene Haut. Die Kombination der Vitamine C, E & B3 mit hoch- und niedermolekularer sowie quervernetzter Hyaluronsäure reaktiviert die natürlichen Feuchtigkeitsressourcen der Haut und sorgt für ein ebenmäßiges, pralles Hautbild. Das transparente, rasch einziehende Serum sorgt dafür, dass Wasser in der obersten Hautschicht gespeichert wird und die Anzeichen von Hautalterung deutlich

länger hintangehalten werden.

COLLAGEN BOOST CREAM Die leichte Creme mit schützenden und antioxiddativen Wirkstoffen regt die Kollagenproduktion an, um die Haut zu stärken und zu festigen. Ein wertvolles natürliches Antioxidans schützt die Haut gegen umweltbedingten Stress. Hochwirksame Peptide in Kombinaiton mit Vitamin H (Biotin) und A.H.A. Fruchtsäuren (Zitronensäure) unterstützen die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut sowie die hauteigene Produktion von neuem Kollagen. Feuchtigkeitsspendende und glättende Wirkstoffe minimieren Linien und Falten. Stabilisiertes Vitamin C und Bioflavonoide sorgen für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild der Haut.

WIR VERLOSEN EIN SET bestehend aus:

WASH AWAY - A.H.A GEL Cleanser

C THE DIFFERENCE - Hyaluronic Triple Serum + Vitamin C