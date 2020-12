Kulinarisches Highlight! Ein Genussset von Wein & Co zu gewinnen!

Nicht zu süß, herrlich flaumig und mit Rosinen und kandierten Früchten verfeinert, gehört der saftige Panettone von Amaretti Virginia zweifellos zu den besten seiner Art.

Quattrociocchi - Olivastro Olio Extra Vergine di Oliva

© Wein & Co

Das preisgekrönte, unfiltrierte Bio-Olivenöl Olivastro wird in behutsamer Handarbeit ohne Einsatz von künstlichen Mitteln angebaut und geerntet. Es leuchtet goldgelb mit grünen Reflexen und duftet intensiv nach grünen Oliven, Artischocken, grünen Tomaten und Äpfeln. Am Gaumen zeigt es eine exquisite Balance von Bitterkeit und Schärfe, Töne von grünen Mandeln, Marzipan und grünem Gras. So harmoniert es vorzüglich mit rotem und weißem Fleisch, Pastagerichten und gegrilltem Gemüse.