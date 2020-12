PANACEO Gesundheitspaket zu gewinnen

Zum 17. Dezember verlost oe24 ein Panaceo Gesundheitspaket inklusive Rezeptheft und Gutschein. Jetzt mitspielen und gewinnen!

Schadstoffe raus, Gesundheit rein – und das Immunsystem doppelt unterstützen!

Detox ist in aller Munde! Das Gesundheitsbewusstsein steigt und jeder möchte den eigenen Körper von innen regenerieren und von Giftstoffen reinigen.

Gesunde Begleiter im Alltag

Mit PANACEO BASIC-DETOX PLUS – als Meister der Entgiftung – hat man den perfekten Begleiter im Alltag, wenn es um die einfache und natürliche Darmentgiftung* geht. Das Immunsystem wird dadurch entlastet und gestärkt und auch die Aufnahme von Vitalstoffen im Darm funktioniert damit besser.

Mit Green Health Immun-Aktiv Plus sorgt man aktiv für ein starkes Immunsystem vor. Die Inhaltsstoffe Vitamin C und Zink sind bei der Unterstützung des Immunsystems essenziell, und das wertvolle Cistus-Extrakt ist ein Plus obendrauf!

Als Goodie im Paket findet man das kleine PANACEO Rezept-Heft , in dem gezeigt wird wie einfach es ist, Detox in das tägliche Alltags-Programm zu integrieren – und dabei auch noch zu genießen! Fantastische Rezepte mit PANACEO BASIC-DETOX PLUS sind einfach nachzukochen und auf alle Fälle ein Geschmackserlebnis mit viel Gesundheit oben drauf.