Socken von Burlington zu gewinnen

"Back to the Roots" mit Burlington Socken

Diese Saison geht Burlington „Back to the Roots“ und fokussiert sich wieder vermehrt auf das markentypische Arygle. Die Kollektion ist inspiriert von vier unterschiedlichen Themenbereichen. Sie alle verbindet der Bruch von traditionellen Heritage-Mustern mit verschiedenen Elementen, Materialien und Farben, die das Argyle neu interpretieren.

Das traditionelle Argyle-Muster

Das Argyle-Muster der Burlington Socken, die Raute mit dem Überkaro, ist in der britischen Geschichte verwurzelt. Schon im 18. Jahrhundert galt es als Symbol der Zugehörigkeit unter den schottischen Clans. Schließlich machte der mächtigste Clan, die Cambells of Argyle, das Muster auf den Socken populär. Mit den neuen Kollektionen geht Burlington jetzt "Back to the Roots".

Socken zu Weihnachten

Zu Weihnachten gehören Socken mit schönen Mustern genauso dazu, wie der geschmückte Christbaum, ein Kuss unter dem Mistelzweig oder Weihnachtskerzen. Die Socken von Burlington sind ein Hingucker und eignen sich perfekt als Weihnachtsgeschenk oder zum selber tragen an den Weihnachtstagen. Bei Burlington findet man außerdem Socken im ausgefallenen Weihnachtsdesign, ein originelles Geschenk für alle Sockenliebhaber.

