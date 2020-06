OECD rechnet mit BIP-Rückgang von 11 Prozent in Italien

Die Wirtschaftsleistung Italiens dürfte heuer um 11,3 Prozent schrumpfen. Kommt es im Herbst zu einer zweiten Welle der Coronapandemie, dann könnte das Minus sogar 14 Prozent betragen. Zu diesem Ergebnis kommt die OECD in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Prognose. Erstmals in ihrer 50-jährigen Geschichte hat sie dabei zwei Szenarien gerechnet.

Sollte es zu keiner zweiten Pandemiewelle kommen, könnte sich die italienische Wirtschaft im kommenden Jahr erholen und die Wirtschaftsleistung um 7,7 Prozent wachsen. Die OECD geht davon aus, dass Italiens Staatsschuld 2020 gegenüber 2019 von 134,2 Prozent auf 158,2 Prozent wächst und dann 2021 auf 152,2 Prozent zurückgehen wird. Im Fall einer neuen Infektionswelle im Herbst würde die Verschuldung heuer in Italien auf 169,9 Prozent wachsen und 2021 auf 165,5 Prozent sinken.

Die OECD-Experten gehen von einer Zunahme des Defizits in Italien von 1,6 Prozent im Jahr 2019 auf 12,8 Prozent 2020 aus. Nächstes Jahr sei dann mit einem Rückgang auf 9,7 Prozent zu rechnen. Im Fall einer zweiten Pandemiewelle sei heuer ein Defizit von 11,2 Prozent und von 6,8 Prozent 2021 zu erwarten.

Wichtig sei, dass Italien die Stützungsmaßnahmen für Familien rationalisiere und verbessere, um eine Zunahme der Armut zu verhindern. Stützungsmaßnahmen würden außerdem den Konsum fördern, hieß es im OECD-Outlook. Mit 36.000 Todesopfern zählt Italien zu den weltweit von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern.