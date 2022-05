15.000-Euro-Kostüm: Japaner will wie ein Hund leben

Der Hundeliebhaber sagt, dass er sich mit diesem Kostüm den Lebenstraum – ein Vierbeiner zu werden – erfüllt habe.

Japan. Um sich seinen Lebenstraum zu erfüllen, gab ein Japaner umgerechnet etwa 15.000 Euro für ein realistisches Border-Collie-Kostüm aus. Der Mann, der sich Toko-san nennt, ließ sich von dem Unternehmen "Zeppet" das Hunde-Outfit schneidern und stellt nun Videos von seinem Leben als Hund online. Seine Clips, die er auf seinem Youtube-Channel veröffentlicht, gehen inzwischen viral:

Die japanische Firma stellt Kostüme für Filme und Werbespots her. 40 Tage hätte es gedauert um dieses spezielle Outfit zu machen, heißt es in Medienberichten. Toko-san verrät, wie er auf diese Idee kam. Er wollte ein möglichst realistisches Kostüm und dachte an ein Tier in etwa seiner Größe. "Also entschied ich mich, einen Hund daraus zu machen", erklärt er.

In Toko-sans Videos sieht man etwa, wie der Lassie-Doppelgänger am Boden rollt und mit den Pfoten in der Luft wedelt. Manche User feiern das Outfit: "Großartig", kommentiert einer. Andere sagen, es sehe unnatürlich aus und ein weiterer fügt an: "Egal wie viel Geld du ausgeben wirst, du wirst kein echter Hund werden."