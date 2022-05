400,000 Jahre warten um mit Aliens in Kontakt zu treten

Laut einer Studie könnte das bisherige Misslingen der Kontaktaufnahme mit extraterrestrischen Lebensformen daran liegen, dass die Lebenszeit eines Menschen schlicht nicht lang genug ist um eine Antwort zu erhalten.

Es ist eine der großen Fragen der Menschheit: Gibt es außer der unseren noch andere hochentwickelte Lebensformen im Universum? Ein von Expert*innen der Nasa geleitetes Team internationaler Wissenschaftler*innen hat sich wieder einmal dieser Thematik angenommen. Ihren Schätzungen zufolge könnt es bis zu 400,00 Jahre dauern Kontakt herzustellen.

Keine Antwort in diesem Leben

Sie planen Nachrichten via Radiowellen in die Weiten des Weltalls zu schicken, um so mögliche extraterrestrische Lebensformen zu kontaktieren. Der Haken an der Sache: Es ist unwahrscheinlich, dass das Team noch zu Lebzeiten eine Antwort erhält, so Kolleg*innen von der Beijing Normal University. Man könne bestenfalls von 2,000 Jahren ausgehen.

Der Bericht, der im The Astrophysical Journal publiziert wurde, erläutert aber auch die Möglichkeit eines tatsächlichen Tags des jüngsten Gerichts. Sollte dieser wirklich eintreten, würde die menschliche Rasse wohl keine Rückmeldung mehr vor dem Aussterben erhalten.