Ältester Mensch der Welt in Brasilien entdeckt

Entdeckt wurde die Brasilianerin von einem mobilen Ärzteteam. Sie soll 1900 geboren worden sein und seit jeher im selben Dorf wohnen.

Ärzte und Beamte aus Brasilien glauben, dass sie den ältesten noch lebenden Menschen ausfindig gemacht haben. Ein mobiles Ärzteteam machte die Entdeckung, als sie zum Wohnsitz von Maria Gomes dos Reis in Bom Jesus da Lapa geschickt wurden. Gomes dos Reis wurde laut ihrer Geburtsurkunde am 16. Juni 1900 im Dorf Bom Jesus da Lapa in Bela Vista geboren.

© BMDTVOeste ×

Sensationellerweise wohnt die Frau immer noch in ihrem kleinen Heimatort, wie die brasilianische Nachrichtenagentur G1 berichtet. Da alle Kinder der 121-Jährigen bereits verstorben sind, wohnt die Frau nun mit ihren Enkelinnen zusammen. Eine Enkelin sagt, dass ihre Großmutter bis vor acht Jahren ziemlich aktiv war, noch Mahlzeiten zubereitete, Wäsche wusch und die Messe besuchte. Insgesamt hat Gomes dos Reis 13 Urenkel und sechs Ururenkel.

© BMDTVOeste ×

Geht es nach den Guinness World Records, so ist die Französin Lucile Randon die älteste noch lebende Person. Sie löste die 119-jährige Japanerin Kane Tanaka in der Rekordliste ab, die am 19. April verstarb. Bald könnte ihr dieser Rekord aber von Maria Gomes dos Reis entrissen werden. Eine Hürde ist jedoch das liebe Geld. Um offizielle Dokumente von Guinness zu bekommen, müsste die Familie 4.000 brasilianische Reais, etwa 800 Dollar, zahlen.