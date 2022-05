Brüste zu groß: Frau muss zum Sport drei BHs tragen

In einem TikTok-Video beklagt sich die 23-jährige Kanadierin Billie über ihre zu großen Brüste. Bereits bei der Kleiderauswahl hat die junge Frau viele Hindernisse.

Auf TikTok verleiht die Kanadierin ihrem Problem Aufmerksamkeit. In einer Reihe von Videos zeigte sie die Probleme ihrer großen Brüste. Beginnen soll es nämlich schon bei der Kleiderauswahl, so die 23-Jährige. In einem Video gibt sie zu, in einem normalen Kleid keinen Halt zu haben. "Sie explodieren förmlich auf uns", schrieb sie über das Video.

© billiebopbillie/Tiktok

Zudem geht es um die Probleme, mit denen Billie im Fitnessstudio zu kämpfen hat. Sie zeigt sich dabei, wie sie einen Triangel-BH, zwei Sport-BHs und ein stützendes Crop-Top übereinander schichtete, um sich auf ihr Workout vorzubereiten. "Jetzt kann ich Cardio machen", meint sie. Die sportliche Betätigung ist dann auch nicht frei von Hürden, so würden "Rücken und Brust schmerzen".

© billiebopbillie/Tiktok

Der dritte Punkt, der Billie ein Dorn im Auge ist, ist der Mittagstisch. In einem Posting zeigt sie sich, wie sie über den Tisch griff, um ein Gewürz für ihr Abendessen zu erreichen, wobei ihre Brust versehentlich in ihr Essen fiel.