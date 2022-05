Ein TikTok-Video soll zeigen, wie Kunden eines Fast-Food Lokals von den Angestellten während des Besuchs heftig beleidigt werden.

Der Vorfall soll sich in einem Fast-Food Restaurant in den USA zugetragen haben. Eine junge Kundin soll den Vorfall mittels Handyvideo festgehalten haben. Bereits beim Eingang werden die beiden Damen unfreundlich empfangen. "Es tut mir leid, aber wir akzeptieren keine weißen Straßenmädchen im Lokal", so die Bedingung am Eingang. Als sich die beiden Damen doch einen Platz gesichert haben gehen die Schmipftiraden des Personals weiter. "Okay, verschwendet nicht meine Zeit", halt es von der Bedingung durch das Lokal. All das natürlich in einem höchst unfreundlichem Ton.

Doch dem nicht genug, beim Servieren der Mahlzeiten wird das Essen nicht vor die Nase serviert, es wird einfach plump auf den Tisch geworfen. Auch das abservieren geht nicht ohne Beleidigung aus. "Bist du endlich fertig, bitch", so die Kellnerin beim Entfernen der Speisen. Die harsche Gangart der Mitarbeiter ist aber genau das Konzept des Lokals. Das Fast-Food Restaurant wirbt damit, das sich Kunden beim Besuch beleidigen lassen.