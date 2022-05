Diese Dinge darfst du am heutigen 'Unglückstag' machen

Für viele ist es der Tag im Jahr, bei dem am meisten ins Auge gehen kann. Doch es geht auch anders. Diese Dinge können sie am Freitag den 13. machen ohne Angst vor einer bösen Überraschung zu haben.

Böse Überraschungen am Freitag den 13. haben eine lange Tradition und sind vor allem mit Aberglauben behaftet. Dieser Trend ist noch auf das biblische Zeitalter zurückzuführen, als die Zahl 12 als "Vollendung" galt. Die nachfolgende 13 wurde als Ausreißer gemieden. Bis heute hält sich dieser Trend und hat vor allem im letzten halben Jahrhundert wieder an Fahrt aufgenommen. Auch durch die Verfilmung "Freitag den 13.", in dem bei den Charakteren viele unglückliche Umstände zusammenspielen. Dennoch muss an diesem Tag nicht alles schlecht laufen.

Diese Dinge können sie sorgenfrei auch am heutigen Freitag den 13. in Angriff nehmen.

Filmabend mit Freunden: Laden sie sich Freunde in die heimischen vier Wände ein und genießen sie einen Filmeabend, bei dem mit der Unterstützung ihrer Freunde nicht schiefgehen kann. Für Essen steht der Pizzabote parat, damit ja kein Unglück außer Haus passieren kann. Sollten sie sich den "Grusel-Klassiker" Freitag den 13. zu Gemüte führen, muss sich zumindest nicht alleine gefurchten werden.

Tattoo stechen lassen: Klingt wie ein Scherz, ist aber die Wahrheit. Manche Tattoo-Studios bieten speziell für Freitag den 13. Tattoos um nur 13 € an. Also nichts wie hin. Und vielleicht nimmt ihnen der Tätowierer auch die Angst vor dem "Unglückstag".

Me-Time: Welche bessere Ausrede, als Angst vor Unglücken am Freitag den 13. zu haben, gibt es denn? Richtig: Nicht viele. Möglicherweise werden deine Freunde die Augen verdrehen, aber sie werden deinen Aberglauben auch verstehen. In der Arbeit nimmst du dir einen Ausgleichstag oder Urlaub, um dich voll auf dich selbst konzentrieren zu können, und ja nicht außer Haus zu müssen.