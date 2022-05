Diese Frau verwendet ein Tattoo zum Penis messen

Tracy Kiss (34) will es genau wissen. Die zweifache Mutter will mit ihrem neuesten Tattoo den Penis ihrer Partner messen können.

Für die Engländerin hat ihr neuestes Tattoo also nicht nur eine Bedeutung, sondern auch einen Sinn. Damit kann man der zweifachen Mutter also nichts mehr vormachen. Auf ihrem Daumen und den Zeigefinger hat sich die Dame Punkte stechen lassen. Jeder Punkt ist genau einen halben Zoll vom nächsten Punkt entfernt. Somit sollen die Punkte, und damit die Finger als Lineal funktionieren.

© Jam Press/tracykissdotcom

Für Kiss ist das die Möglichkeit "jeden Zentimeter meines Partners zu verehren und an alles haarklein und im Detail zu denken, wenn er wieder weg ist". Der Engländerin geht es dabei nicht primär um die Länge, sondern um den Umfang des besten Stückes ihres Partners. Für die Länge hat die Dame ein weiteres Tattoo parat. Sie ließ sich ein Punkte-Lineal vom Ellbogen bis zur Spitze ihres kleinen Fingers tätowieren. Auf die Länge kommt es ihr aber nicht an. "In der Lage zu sein, den Partner ganz genau ausmessen zu können – das macht die Fähigkeit mich zu befriedigen noch persönlicher. Für einen Nerd wie mich ist das auf erfreuliche Weise überwältigend. Denn unser Gehirn ist das größte Sex-Organ", so Kiss.

© Instagram/TracyKiss ×

© Instagram/TracyKiss ×

Jeden will die Engländerin aber nicht ausmessen. Kiss bezeichnet sich selbst als sapiosexuell, sie findet also, Intelligenz anziehend.