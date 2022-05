Dogge Zeus ist mit stolzen 1,80 m der größte Rüde der Welt. Seine Besitzerin erklärt, dass der Hund täglich 12 Schüsseln Futter frisst, um satt zu werden.

Eine Deutsche Dogge, die unglaubliche 1,80 m misst, wurde von Guinness World Records zum größten lebenden männlichen Hund ernannt. Brittany Davis aus Bedford, Texas, sagt, ihr Hund Zeus habe nicht aufgehört zu wachsen, seit sie ihn im Alter von acht Wochen bekommen habe. Der Rekord wurde von Offiziellen des Guinness World Records bestätigt.

Die Besitzerin sagte, dass ihre zweijährige Dogge wegen ihrer Größe bereits eine Berühmtheit sei und bei vielen Märkten zusätzliche „Leckerlis“ bekomme. Die Kosten einen so großen Hund zu füttern sind aber nicht ohne, da "Zeus morgens zwölf Becher "Gentle Giants"-Hundefutter für große Rassen und nachmittags weitere sechs Becher braucht", so Davis.

© Guinness World Records

Wenn er zum Spielen animiert "läuft er 30 Sekunden lang herum und springt auf seinen Stuhl, sobald er müde wird", so Brittany. Gelegentlich bekomme der Riesen-Hund auch Spiegelei, Bully-Sticks und Eiswürfel serviert. Deutsche Doggen haben aufgrund ihrer enormen Größe in der Regel eine kürzere Lebenserwartung als andere Hunde.

© Guinness World Records ×

Zeus macht sich auch seine Größe zunutze, um Unfug zu treiben, so stiehlt er dem Baby gerne den Schnuller vom Tisch. Laut der Besitzerin sei der Hund aber auch sehr stur und mache nicht alles, was der Besitzer möchte. Unter einem Video, welches die Größe des Hundes zeigen soll, verglichen viele User den Hund mit einem Pferd. Für Brittany kein netter Vergleich. Manche fragten, ob man auf dem Tier reiten könne. "Die Antwort auf all diese Fragen ist nein. Er würde es nicht genießen, ein Pferd zu sein oder geritten zu werden", so Davis.