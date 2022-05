Es ist wohl ein Rekord für die Ewigkeit. Der Brasilianer Walter Orthmann arbeite 84 Jahre und neun Tage beim gleichen Unternehmen.

Durch diese lange Zeit beim Unternehmen hatte sich Orthmann nicht nur eine Medaille für seine Treue verdient, sondern auch eine von Guinness Buch der Rekorde. Laut Guinness ist Orthmann die Person, die am längsten bei ein und demselben Unternehmen angestellt war. Bei dem Textilunternehmen Industrias Renaux S.A. in Santa Catarina in Brasilien startete der damals 15-Jährige mit einem einfachen Job als Assistent.

© GuinnessWorldRecords

Danach ging es vom Job im Verkauf bis hin zum Sales Manager. Der deutsch klingende Name ist übrigens kein Zufall. In Brusque, dem Geburtsort Orthmanns, gibt es einen großen deutschen Anteil an der Bevölkerung. Aufgrund seiner Deutschkenntnisse wurde Walter zu einem unverzichtbaren Mitglied der Firma und stieg im Unternehmen auf.

© GuinnessWorldRecords ×

Bei seinem 100. Geburtstag sagte der Brasilianer: "Wenn wir das tun, was uns gefällt, sehen wir nicht, wie die Zeit vergeht“. Zudem erhielt er an seinem Geburtstag die Urkunde des Guinness Buchs überreicht. Walter Orthmann dürfte also seinen Traumjob gefunden haben.