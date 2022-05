Dieses Geheimnis verbirgt sich unter der Notre Dame

Unter der im 14.Jahundert fertiggestellten Kathedrale sollen sich reichlich Geheimnisse verbergen. Mit dem Brand 2019 wurden unter dem Boden so einige beachtliche Dinge gefunden.

Es war der Schock im Jahr 2019. Im April fing die Kathedrale Notre Dame in Paris während Bauarbeiten Feuer. Große Teile des Dachstuhls verbrannten der hölzerne Vierungsturm stürzte ein und das Gewölbe der Hauptschiffe wurde an mindestens zwei Stellen durchbrochen. Der nun wiedergewählte Präsident Macron kündigte umgehend eine Restauration des verbrannten Teils an, dieser soll bis 2024 abgeschlossen sein.

Doch nach dem Brand 2019 wurde unter dem Boden der Kathedrale bemerkenswertes gefunden. Möglich wurde dies, da Archäologen durch den Brand den Boden untersuchen konnten. Und tatsächlich fanden die Forscher erstaunliches. Bei Ausgrabungen wurde ein Sarkophag aus dem 14. Jahrhundert entdecket, der komplett aus Blei bestehen soll gefunden. Durch das Einführen einer Mini-Kamera konnten die Forscher sogar das Innenleben des Sarkophags beleuchten.

Zudem wurde neben Alltagsgegenständen auch eine Maske entdeckt, die viele Forscher an ein Bildnis von Jesus selbst erinnerte. Selbstredend wäre dieser Fund ohne den Brand niemals entdeckt worden. Was mit dem Sarkophag in Zukunft passieren soll ist derzeit noch unklar.