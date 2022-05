Hochzeitstanz

Auch wer den ikonischen Film Dirty Dancing noch nie gesehen hat, die berühmte Hebefigur des Klassikers sollte jedem bekannt sein.

So auch der Schottin Adele Smith: Die 27- Jährige war auf einer Hochzeitsfeier eingeladen, als es auf der Party den Song "The time of my life" spielte. Für Adele gab es kein Zurück mehr, dass sie den berühmten Tanz nun vorführen musste, stand für sie außer Frage. Sie suchte sich den größten Mann im Raum, um mit ihm zu tanzen.

Bei der Hebefigur lief dann aber alles ganz anders als geplant. Die wohl bereits etwas angetrunkenen Hochzeitsgäste konnten das Gleichgewicht nicht halten und Adele stürzte aus der Luft zu Boden. Außer einem schmerzenden Hinterteil hat sie sich zum Glück nicht weiter verletzt.