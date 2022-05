Hit-Rapper Ray J hat sich zum ersten Mal zu seinem berüchtigten Sextape mit Ex-Freundin Kim Kardashian geäußert und bringt pikante Geheimnisse ans Tageslicht.

Ray Norwood, so der bürgerliche Name des Rappers, hat nun sein Schweigen über sein berüchtigtes Sexvideo mit seiner Ex-Freundin Kim Kardashian gebrochen. Er behauptet, es gäbe ein zweites Tape, etwas, das Kim Kardashian seit jeher bestreitet.

In einem Interview mit der Daily Mail spricht der Rapper jetzt erstmals über die Gerüchte und nimmt zu Aussagen aus der neuen Hulu-Show der Kardashians Stellung. Die vierfache Mutter Kim und der Rapper waren zwischen 2002 und 2009 immer wieder zusammen. Während ihrer Beziehung gelang ein erstes Sextape an die Öffentlichkeit, das das Hollywood-Duo ins Rampenlicht rückte.

Geht es nach Norwood, so soll Kardashian selbst die einzige Kopie des zweiten Tapes haben und dieses in einem Schuhkarton unter ihrem Bett aufbewahren. "Ich hatte während unserer gesamten Beziehung nie ein Band in meinem Besitz. Ich hatte nie ein einziges bei mir zu Hause – sie hatte sie bei sich zu Hause. Sie hatte immer alle Bänder in einem Nike-Schuhkarton unter ihrem Bett," so der Rapper.