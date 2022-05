Ab sofort ist Marko Arnautović das neue Testimonial der Social-Media-Kampagne von 2B Drinks Österreich.

Im nächsten Jahr werden die Energy-Drinks von 2B Drinks von unserem Fußball-Helden Marko Arnautovic beworben. Der Stürmer, aktuell in Bologna in der Serie A unter Vertrag, meint zu seinen Beweggründen für die Kooperation. "Ich habe 2B Drinks durch meinen PR-Manager kennengelernt und war sofort begeistert. Endlich ein vitalisierendes Getränk, das nach natürlichen Früchten schmeckt und mir ohne Zuckerzusatz Kraft gibt,“ so Arnautovic.

Der Drink, es gibt neben der Standard-Ausführung auch 2B ACTIVE, 2B RELAXED und 2B HAPPY, soll mit dem neuen Testimonial an Bekanntheit gewinnen. " Ich bin froh und stolz, mit Marco bei dieser Kampagne zusammenzuarbeiten, um so auch Sportler und die Jugend von meinen Vitalgetränken ohne Zuckerzusatz überzeugen zu können,“ so Erfinder, Arzt und Anti-Aging-Experte Dr. Armin Breinl.

© ThomasLuef ×

In Österreich werden die Fans Marko Arnautovic wahrscheinlich im Juni wieder zu Gesicht bekommen. Da trifft das Nationalteam unter Neo-Coach Ralf Rangnick in der Nations League auf Kroatien, Dänemark und Weltmeister Frankreich. Arnautovic wird unter normalen Umständen mit an Bord sein.