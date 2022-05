Hellseherin Baba Wanga prophezeit Putin Weltherrschaft

Viele dürften vom Ukraine-Krieg überrascht gewesen sein. Die Hellseherin Baba Wanga sagte den Krieg aber voraus, wie auch die Weltherrschaft Putins.

In den sozialen Medien machen die Wahrsagungen von Hellseherin Baba Wanga die Runde. Mit der Aussage "Alles wird schmelzen, als wäre es Eis, alles bis auf Wladimirs Ruhm", machte der "Nostradamus des Balkans" auf sich aufmerksam.



Bereits öfters hat die bereits 1996 verstorbene Hellseherin ins Schwarze getroffen, so kündigte sie bereits den Terroranschlag am 11. September auf das World Trade Center an, ebenso den verheerenden Tsunami 2004 in Ostasien. Auch eine „Krankheit“ vom damaligen US-Präsident Donald Trump soll in ihren Vorsehungen vorgekommen sein. Und Trump erkrankte im Herbst 2020 tatsächlich am Coronavirus. Bereits 1979 meinte sie mit dem Blick auf Russland. "Niemand kann Russland stoppen. Alles wird von ihm aus dem Weg geräumt, und es wird nicht nur bewahrt, sondern auch zum Herrn der Welt."



Die Aussagen Wangas sind aber mit großer Vorsicht zu genießen, sind ihre Aussagen meist sehr wage gehalten gewesen. Wäre es nach Wanga gegangen, wäre Putin nicht mehr am Leben. Der russische Präsident hätte bereits 2020 Opfer eines Attentats werden sollen.