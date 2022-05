Horror-Foul: Fans fordern Haftstrafe

Es ist ein Foul, wie aus einem Horror-Film. Mit einer brutalen Grätsche bei einem College-Fußballspiel löste ein Video auf den sozialen Medien einen Shitstorm aus, sogar eine Haftstrafe für den Übeltäter wird gefordert. Doch was war geschehen.

An der Outlinie bekam einer der Spieler den Ball mit wenig Geschwindigkeit in den Fuß gespielt. Der Gegenspieler versucht sofort, den zuvor verloren gegangenen Ball wiederzuerobern, schlägt bei der Härte des Einsatzes aber mächtig über die Strenge. Er springt mit einem Bein in den Gegenspieler und trifft diesen mit voller Wucht. Im Hintergrund sind Schreie und Rufe von den Zuschauern an der Seitenlinie zu hören.

Wie durch ein Wunder wurde der gefoulte Spieler nicht ernsthaft verletzt. Für das rüde einsteigen gab es nicht einmal eine glatte Rote Karte, sondern "nur" gelb-rot. Dennoch löste das schockierende Tackling im Internet Dutzende von Kommentaren verärgerter Fans aus, die forderten, dass der Angreifer eine viel härtere Strafe als nur eine Rote Karte erhalten sollte. Eine weitere Person meinte: "Das ist keine Rote Karte, das ist eine Gefängnisstrafe".

Ob Shitstorm oder nicht, auf den Spieler kommt auf jeden Fall eine längere Sperre zu.

Collegiate game today. Awful tackle.



The player on the receiving end is only 19. Fortunately ok. Handbags followed and the player on the receiving end of this tackle was sent off with a straight red.



The player making the tackle was given a yellow card - his second yellow. pic.twitter.com/VKQ68pkUIW