Dr. Shanna Swan behauptet, dass Nebenprodukte der Industrie die Penisse schrumpfen lassen.

Kleinerer Penis durch Umweltverschmutzung? Wenn es nach der Professorin Dr. Shanna Swan, Professorin für Umweltmedizin und Öffentlichkeitsarbeit am New Yorker Mount Sinai Hospital, geht, dann ist dieses Phänomen für Männer bittere Realität. Sie hält in einer Studie fest, dass die Substanz, die dafür verantwortlich ist, Phthalate sind. Diese Chemikalien werden verwendet, um Kunststoffe flexibler und bruchfester zu machen. Sie sagt, dass die Einwirkung dieser Chemikalien auf das endokrine System den natürlichen Hormonprozess durcheinander bringt. Und das wiederum wirkt sich auf die Fortpflanzungsorgane aus.

Swan kommt zu diesem Schluss, da die von Experten begutachteten Studien zeigen, dass Babys mit kleineren Penissen ins Leben starten. Sie führt diesen angeblichen Trend auf Phthalate zurück, die in einigen Spielzeugen und in Lebensmitteln enthalten sind. Zudem stellte die Wissenschaftlerin fest, dass bei Ratten die gleichen Probleme hervorgerufen wurden. Swan bezeichnet die neue Erkenntnis als "existenzielle Krise" für unsere Spezies, insbesondere in Verbindung mit den anderen Fortpflanzungsproblemen. Geht es nach Swan könnten alle Männer aufgrund dieses Trends 2045 impotent sein.