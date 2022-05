Startschuss für Interspar im Burgenland

Nach knapp 15 Monaten Bauzeit zieht Interspar in den neu entstandenen eo Park direkt gegenüber dem Einkaufszentrum eo Oberwart ein. Das ebenfalls neue Interspar-Restaurant mit insgesamt 158 Sitzplätzen bietet Abwechslung und Genuss von früh bis spät.

Auf einer Einkaufsfläche von rund 3.200 Quadratmetern präsentiert sich Interspar mit über 50.000 Produkten als moderner Hypermarkt. 13 Millionen Euro hat Österreichs führender Hypermarktbetreiber in Oberwart investiert und zudem mehr als 90 Arbeitsplätze geschaffen. Beim Bau setzte Interspar auf das Architektenbüro Hochform aus Wien sowie auf zahlreiche regionale Firmen.

Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle

Wie bei jedem Um- oder Neubau von Interspar wurde auch in Oberwart mit Blick auf Nachhaltigkeit geplant und realisiert. „Die Beleuchtung erfolgt durch energiesparende LED-Lampen. Zudem sind die Kühlanlagen und die Klimaanlage auf dem neuesten Stand der Technik. Alle neu- und umgebauten Standorte werden mit nachhaltiger Energie versorgt. Zudem wurde am Dach eine Photovoltaikanlage gebaut, die wir im Herbst in Betrieb nehmen werden“, erklärt der Geschäftsleiter des Interpars in Oberwart, Peter Birkenau.

Für die Entwicklung des eo Parks zeichnete sich die Rutter Immobilien Gruppe verantwortlich. „Heute ist ein besonderer Tag, denn mit der Eröffnung des eo Parks geht eines unserer Herzensprojekte ans Netz. Bei der Projektumsetzung lag unser Fokus von Beginn an auf Nachhaltigkeit. Beispielsweise haben wir 100 heimische Bäume gepflanzt, die vielen Tierarten einen neuen Lebensraum bieten. Darüber ist hier am eo Park heute die größte Elektrotankstelle für PKWs und Fahrräder im Südburgenland in Betrieb gegangen.“

© INTERSPAR/ Werner Krug Geschäftsleiter Peter Birkenau und sein Team freuen sich über den topmodernen Interspar-Hypermarkt in Oberwart. ×

Wahre Schätze und Spezialitäten aus der Region

Die Produktauswahl wie auch die Angebotsgestaltung erfolgen immer mit Blick auf lokale und regionale Kriterien. Das Weingut Herczeg, beheimatet in Gaas (Gemeinde Eberau), gehört zu den 46 lokalen Lieferant:innen, die das ‚Von dahoam das Beste!‘-Regal im Interspar Oberwart füllen. Neben Wein, wie dem für das Südburgenland bekannten Uhudler, gibt es viele weitere lokale Köstlichkeiten – zum Beispiel feines Sauergemüse aus Stegersbach oder Essige von Familie Hirmann aus Rudersdorf – zu entdecken.

© INTERSPAR/Werner Krug v.l.n.r.: Vizebürgermeister Hans Peter Hadek, Melanie Herczeg vom Weingut Herczeg, Interspar Österreich Geschäftsführer Mag. Johannes Holzleitner, Mag. Alexandra Wieseneder vom Shoppingcenter und Retail Park Management der Rutter Center Management GmbH, Geschäftsleiter Interspar Oberwart Peter Birkenau und Interspar-Regionaldirektor Karl Flock eröffnen den neuen Interspar-Hypermarkt in Oberwart. ×

Vielfalt im Regal und auf dem Teller

Das neue Interspar-Restaurant lädt auf 158 Sitzplätzen im Restaurant und auf der Terrasse zum Genießen und Verweilen ein. Die Gäste dürfen sich auf eine bunte Salat- und Früchtebar, eine Pasta-Station, an der original italienische Pasta zubereitet wird, ein täglich wechselndes Mittagsmenü sowie eine Grillstation und einen Hendlgrill freuen. Das Fleisch, aber auch Eier und Milch kommen bei den frisch zubereiteten Speisen gänzlich aus Österreich.