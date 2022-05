Der Sommerpenis, ein Phänomen, welches den Penis bei heißen Temperaturen größer aussehen lässt

Bei hohen Temperaturen im Sommer versucht jeder sich abzukühlen und der Hitze zu entfliehen. Doch manchmal macht der Körper bei Hitze was er will. Männer jedoch dürfen sich über die heißen Temperaturen freuen, denn so manche Gliedmaßen können an heißen Sommertagen anschwellen. Wieso also nicht auch der Penis?

Auch ein Penis muss sich abkühlen

Der Urologe Jamin Brahmbhatt bestätigte , dass das Sommerpenis-Phänomen manchmal tatsächlich eintrifft. Die Größe des Penis wird dadurch aber nicht auf Dauer verändert. An heißen Tagen kann es aber passieren, dass der Penis anschwillt und deshalb größer wird und wirkt, da auch dieser den Schweiß absorbiert und abkühlen will.