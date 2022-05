Lehrerin verführt Burschen zu Sex: Frau vor Gericht

Ammy Singleton, 28, wird vorgeworfen einen Jungen zum Sex genötigt zu haben. Die Aushilfslehrerin steht nun vor Gericht.

Der schockierende Vorfall soll sich bereits vor Singletons Karriere an einer Schule in Australien zugetragen haben. Dennoch wurden die Eltern, deren Kinder die Schule besuchen, über die „erschütternden Informationen“ informiert. Wie ABC News in Australien berichtet, wurde die Frau nun angeklagt, die Vorwürfe wiegen schwer. Singleton soll einen Jungen zum Sex verführt haben. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass sie 12 Wochen benötige, um die elektronischen Beweise auszuwerten und sich mit dem mutmaßlichen Opfer und seiner Familie zu treffen.

© AmmySingleton/DaillyStar

Singleton wurde am 23. Dezember letzten Jahres verhaftet und erschien erstmals am 14. Februar vor Gericht. Der, jetzt ehemaligen, Lehrerin, wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen ein Kind für sexuelle Handlungen gefügig gemacht zu haben. Auch die Direktion der Schule handelte umgehend. An alle Eltern wurde ein Brief ausgeschickt, in dem über die Verhaftung Singletons informiert wurde. Der Direktor der Port Augusta West Primary School, David Lawton, teilte den Eltern schriftlich mit, dass Frau Singleton, die nur einen Tag lang als Aushilfslehrerin an der Schule tätig war, wegen eines Sexualdelikts an einem Kind angeklagt worden war. Die Schule betont, dass Singleton nur einmal im Juli 2020 an der Schule unterrichtet hat.

© AmmySingleton/DaillyStar

Frau Singleton soll am 20. Juli erneut vor Gericht in Port Augusta erscheinen.