Lenker schrottet 600.000-Euro-Ferrari und flüchtet

Zuerst Crash, dann Fahrerflucht: Die britische Polizei sucht nach dem Unfallfahrer eines Ferraris SF90 . Er krachte in mehrere geparkte Autos.

Großbritannien. Plötzlich krachte es am Mittwochabend in der Hagley Road, in der englischen Stadt Halesowen (in der Nähe von Birmingham): Als die Bewohner des Viertels aus den Fenstern blicken, trauen sie ihren Augen kaum, denn ein Luxus-Ferrari krachte in fünf parkende Autos.

RTC Hagley Road, Halesowen- White Watch attended. Please be careful when out and about pic.twitter.com/8xog41xC9C — Haden Cross Fire Station (@WMFSHadenCross) May 25, 2022

Vom Unfall-Lenker fehlt jede Spur – er ließ den beschädigten Ferrari SF90 am Unfallort stehen und flüchtete. Das Luxus-Auto kostet in England laut "Dailymail" etwa 500.000 Pounds (umgerechnet zirka 590.000 Euro) und beschleunigt von 2,5 Sekunden auf 100 km/h. Der 780-PS-starke Ferrari SF90 erreicht einen Topspeed von 340 km/h.

Wem der Unfallwagen gehört ist nach wie vor unbekannt. Die örtliche Polizei sucht nach dem fahrerflüchtigen Lenker.