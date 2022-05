Mann kämpft mit Krokodil um Hut des Sohnes

Beim Angeln zog der Australier Scott Roscarel nicht nur einen Fisch an Land, sondern auch ein Krokodil. Um den verloren gegangen Hut seines Sohnes zu retten, kam der Mann dem Tier gefährlich nahe.

Der Australier Scott Roscarel ist begeisterter Angler. Als der Mann mit seinem Sohn seinem Hobby nachging, staunte er nicht schlecht, als sich ein großer Fisch nicht richtig an Land ziehen ließ. Dann die Überraschung, auch ein Vier-Meter langes Krokodil hatte ein Auge auf den Fisch geworfen, der am Ende der Angelschnur lag. Doch der Mann dachte nicht daran, dem Tier den Fisch zu überlassen. Während des Kampfes um den Fisch weigerte sich der Fischer Scott Roscarel, loszulassen, schleppte den Fisch und das Krokodil auf den nahe gelegenen Beton und sprang schließlich zurück.

Bei dieser Aktion verlor der Mann aber den Hut seines Sohnes, der zudem noch in Richtung des Fleischfressers fiel. Doch Roscarel wollte den Hut für seinen zurückerobern. Der Mann holte den am Boden liegenden Hut für seinen Sohn wieder zurück, nur wenige Meter vom hungrigen Krokodil entfernt. Ein Schaulustiger ist zu hören, der schreit: "Er soll den Fisch haben". Das Krokodil gab schlussendlich auf und zog sich in das Wasser zurück.

© nuffblokescotty/Instagram

Roscarel erzählte lokalen Medien: "Ich hatte so viel Adrenalin, dass ich nicht viel nachdachte. Ich habe gemerkt, wie nah das Krokodil war und bin zurückgewichen. Dabei habe ich meine Rute zerbrochen und den Fisch gerade noch rechtzeitig bekommen."

Ironischerweise hätte der Vater nicht dieses Risiko eingehen müssen, der Sohn sagte, er habe "15 zu Hause, aber ich habe nur einen Vater".