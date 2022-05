Mann wird von Stier durchbohrt

Oscar Rodriguez Calleja wurde während eines Festivals in Spanien von einem massiven Stier attackiert und durchbohrt

Oscar Rodriguez Calleja, 50 Jahre alt, war Vater von zwei Kindern und kam am Wochenende tragisch ums Leben. Die Familie besuchte ein Festival in Spanien, in der Stadt Valladolid, als das Unglück passierte: Der Stier hat den Vater mit den Hörnern aufgespießt, in die Luft geworden und dann wieder zu Boden gedrückt.

Seine Frau und die Tochter mussten den tödlichen Unfall mit ansehen. Der Vater wurde umgehend ins Spital gebracht, helfen konnte man ihm aber leider nicht mehr.