Penis am Arm: Kann er nun wieder Sex haben?

Durch eine Blutinfektion verlor der heute 47-Jährige Malcom McDonald 2014 seinen Penis. Kann er noch Sex haben?

Ein Jahr später machten Ärzte das Unmögliche wahr - Malcom McDonald ließ sich seinen neuen Penis sechs Jahre lang am linken Arm wachsen.

Für den neuen Penis wurden Haut und Muskeln des linken Arms sowie eine Vene des rechten Oberschenkels verwendet. Die Haut wurde dann um die Vene gewickelt und in die Form eines Penis gebracht. So wurde dieser dann an den linken Arm angebracht.

Als dieser ausgewachsen war wurde er an der richtigen Stelle operativ angebracht. Und die wichtigste Frage: Kann er noch Sex haben? Ja kann er! Es wurde eine Penispumpe operativ mit eingesetzt, wodurch der Penis auch steif werden kann.