US-Amerikaner findet alte McDonald's Mahlzeit beim Renovieren – und ist schockiert über den Geruch

Mann aus Illinois, USA fand beim Renovieren eine 60 Jahre alte McDonald's-Mahlzeit in den Wänden seines Badezimmers. Ein Reddit-Benutzer namens Rob machte die seltsame Entdeckung in der Wand seines Hauses in Crystal Lake, Illinois.

Er sagte gegenüber Newsweek: „Wir renovieren derzeit unsere Küche und unser Badezimmer. Als ich eine Armatur im Badezimmer entfernte, bemerkte ich ein Stück Stoff, das hinter dem Putz klebte, und zog es heraus, um es meiner Frau zu zeigen. Es war zusammengeknüllt und wir konnten sehen, dass noch etwas anderes darin war. Als wir es auspackten und die alte McDonald's-Tüte und Pommes fanden, waren wir sehr überrascht und dankbar, dass das alles war, was wir versteckt fanden.“

„Unser Haus wurde 1959 gebaut“, erklärte Rob. „Es liegt ganz in der Nähe eines McDonald’s-Standorts, der zu dieser Zeit eröffnet wurde, also nehme ich an, dass es von den ursprünglichen Bauherren seinen Weg in unsere Wand gefunden hat. Es gab keinen Geruch und überraschenderweise keine Spur von Mäusen. Es war ein so seltsamer Fund, dass ich dachte, er wäre es wert, geteilt zu werden.“