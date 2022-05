Nach einem schrecklichen Unfall bei den Proben für die TV-Show "America's Got Talent" ist der Brite Jonathan Goodwin nun querschnittsgelähmt.

Jonathan Goodwin wurde durch die TV-Show "Britain's Got Talent" - wo er sich giftige Skorpione in den Mund steckte oder sich aus einer Zwangsjacke an einem brennenden Seil am London Eye hängend befreite - zum Star. Nun sollte er in der US-Version der Sendung auftreten – doch die Proben endeten in einem schlimmen Unglück.

Goodwin sollte sich bei einem Stunt aus einer Zwangsjacke befreien, während er kopfüber in zehn Metern Höhe zwischen zwei brennenden Autos an einem Seil baumelt. Bei den Proben wurde er jedoch zwischen den Autos eingeklemmt – seither ist er querschnittsgelähmt und an den Rollstuhl gefesselt.

© jonathangoodwinofficial ×

Wie seine Freundin nun jedoch im TV verriet, will Goodwin trotzdem weitermachen: „Er blieb positiv, optimistisch und so stark. Sein Mut und seine Stärke sind mir ein großes Vorbild!", so die Britin im Interview.