Sensationsfund: Hai mit 300 Zähnen in Portugal entdeckt

Erstaunlicher Fund in Portugal. Schleppnetzfischer wollen einen Hai mit 300 Zähnen in ihr Netz bekommen haben. Die Spezies soll zudem mit Hammerhaien und Weißen Haien verwandt sein.

Der fünf Fuß lange Fransenhai, der oft als „lebendes Fossil“ bezeichnet wird, soll sich in den letzten 80 Millionen Jahren kaum verändert haben. Gefangen wurde das Tier in rund 2.000 Meter Tiefe. In einer vom portugiesischen Institut für Meer und Atmosphäre veröffentlichten Erklärung beschreiben die Forscher den Hai als einen mit "langen schlanken Körper und einen Kopf, der an eine Schlange erinnert".

Die Professorin Margarida Castro von der Universität der Algarve stellte fest, dass die 300 Zähne des Hais "es ihm ermöglichen, Tintenfische, Fische und andere Haie zu fangen". Über die Spezies ist dennoch sehr wenig bekannt. Lediglich vor den Küsten Australiens und Japans soll es ähnliche Haie geben. Die Forscher sind zudem nicht sicher, wie viele Haie dieser Art noch existieren, da sie sich in extremen Tiefen aufhalten, wo sie von ständiger Dunkelheit, erdrückendem Druck und extrem tiefen Temperaturen umgeben sind.