Sex mit Hund: Polizei in Nigeria warnt vor 'seltsamen Krankheiten'

Die Polizei in Nigeria warnt alle Einwohner vor Sex mit Hunden, nachdem eine Frau in einem TikTok-Video über den Geschlechtsverkehr geprahlt hatte.

Die eindringliche Warnung der Polizei richtet sich vor allem an Frauen, nachdem eine Frau auf TikTok mit Sex mit einem Hund geprahlt hatte. Frauen werden bizzarerweise davor gewarnt, mit ihren Haustieren zu schlafen, da dies „seltsame Krankheiten“ auslösen könnte.

Die provokante TikTok-Benutzerin Veegodess sorgte im Internet für große Kontroversen, nachdem sie behauptet hatte, dass ihr einmal 1,7 Millionen nigerianische Naira (rund 3.000 €) für Sex mit einem Hund gegeben wurden. Die Frau äußerte sich in einem TikTok-Video zu den Vorwürfen. Den Grund für die Aufregung versteht die Frau jedoch nicht. ""Was ist denn da so schlimm dran? Ich habe nur mit einem Hund geschlafen, ich habe niemanden umgebracht. Als ob das eine große Sache wäre. Und wohlgemerkt, ich bin nicht infiziert oder so. Hört auf, euch darüber den Kopf zu zerbrechen, ich genieße das Geld.“

Für die Frau könnte der Fall jedoch ein Nachspiel haben, den Geschlechtsverkehr mit Hunden ist in Nigeria unter Strafe verboten. Der Frau drohen laut Gesetz nun bis zu 14 Jahre Haft.