Tiktok-Star: Vibrator im Hintern summte noch im Krankenhaus weiter

Eine britische Tiktokerin erzählt in einem Video von ihrem skurrilen Vibrator-Unfall. Ihr musste im Krankenhaus das Sex-Toy aus dem Anus entfernt werden.

Auf Tiktok erzählt die Userin "sophzaloafs" von ihrme peinlichen Unfall: So berichtet sie, dass sie zunächst versucht hatte, mit dem Vibrator im Anus zu schlafen – doch dieser vibrierte immer weiter. Am nächsten Tag sei sie dann ins Krankenhaus gefahren. Die Ärzte versuchten, das Sex-Toy aus ihrem Hintern zu entfernen – jedoch ohne Erfolg. Die Britin musste also operiert werden.

© oe24 ×

© Tiktok ×

Als sie am nächsten Tag nach der OP aufwachte, fand sie den Vibrator neben sich in einem Plastiksackerl vor – und er vibrierte immer noch. Die Aufmerksamkeit, die "sophzaloafs" mit ihrem Video erregt hatte, dürfte ihr jedoch zu viel geworden sein – sie hat den Clip inzwischen gelöscht.