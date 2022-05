Unglück im Anflug: Vermeiden sie am Freitag den 13. diese Dinge

Heute ist es wieder so weit. Für abergläubische Menschen ist Freitag der 13. der Unglückstag schlechthin. Diese Dinge sollten sie dann vermeiden.

Für abergläubische Menschen ist es der Horror-Tag schlechthin, der Freitag der 13. An diesem Tag soll es das Pech ganz besonders schlecht mit uns meinen und vielen Übel mitspielen, zumindest wenn es nach dem Mythos geht. Nicht nur im Alltag, sondern auch bei Fluggesellschaften hält der Mythos inne, denn in den meisten Fliegern wird keine 13. Reihe ausgewiesen. Auch in der Formel-1 wurde die Startnummer 13 jahrelang übersprungen. Doch was sollten sie am heutigen Tag unbedingt vermeiden:

Einer schwarzen Katze über den Weg laufen: Die schwarze Katze ist an sich schon das Unglückssymbol schlecht hin, besonders für Autofahrer, denen ein Tierchen vor dem Auto über die Straße läuft. An diesem Tag werden die Pech-Vibes dann noch multipliziert.

Einparken üben: Besonders für Fahr-Anfänger kann das Einparken zur Hürde werden. Am Freitag dem 13. sollte jedoch die Übungseinheit ausgelassen werden, bevor es noch zu einem Blechsalat kommt.

Porzellan zerbrechen: Neben Porzellan soll auch ein kaputter Spiegel Unglück bringen, und das für ganze sieben Jahre. Am besten erst wieder morgen in den Spiegel schauen.

Mit dem falschen Fuß aufstehen: Ein schlechter Tag ist bereits vorprogrammiert, wenn man mit dem falschen Fuß aufsteht. In der Regel ist es der linke. Besonders am heutigen Tag sollte man also „richtig“ aufstehen.

Spinnen sehen: Wie ein altes Sprichwort behauptet, bringen Spinnen am Morgen Kummer und Sorgen. Daher erst gar nicht danach suchen.

Salz verschütten: Auch das Umschütten von Salz ist seit jeher ein Indikator für Pech und Unglück. Daher heute das Salz in der Küche lassen und nicht verwenden.