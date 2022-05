Völlig desorientiert: Fans sorgen sich um Madonna

Der Pop-Superstar kommt nicht aus den Schlagzeilen. Bei einem Gastauftritt beim Konzert des Musikers Maluma wirkte Madonna nicht Herr ihrer Sinne.

Erst vor wenigen Wochen machte Madonna mit ihrem neuen Look auf sich aufmerksam. In einem TikTok-Video präsentierte sich die Pop-Diva "runderneuert", die Stirn wirkte voll mit Botox und auch ihre Oberweite wirkte mehr Plastik als Natur. Die Fans waren daraufhin in Sorge um die Sängerin und fragten "was hat sie sich nur selbst angetan?", oder Welche Drogen hat die denn genommen? Sie soll sich Hilfe holen".

Nun der nächste Pannenauftritt des Superstars. Beim Konzert des kolumbianischen Sängers Maluma gab die "Queen of Pop" einen kurzen Gastauftritt, setzte diesen aber in den ersten Momenten in den Sand. Madonna setzte zu früh ein und wirkte auch sonst leicht neben der Spur. Für und Madonna selbst bleibt zu hoffen, dass sie wieder auf die Idealllinie findet und bald wieder ganz die Alte ist.