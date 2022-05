Wirt in Deutschland verlangt ab sofort drei Euro "Eintritt"

Der Wirt im deutschen Nordrhein-Westfalen versucht diese Maßnahme mit den gestiegenen Lebensmittel- und Betriebskosten zu rechtfertigen.

Aufruhr in Deutschland. Der erste Wirt verlangt ab sofort einen „Eintritt“, um bei ihm Speisen konsumieren zu dürfen. Wie der "WDR" berichtet, müssen alle Gäste des "Cedric’s" drei Euro zusätzlich zahlen. Kinder sind von der Maßnahme ausgenommen.



„Liebe Gäste, aufgrund der extrem gestiegenen Kosten im Bereich Einkauf, Personal und Energie sind wir leider dazu gezwungen pro Gast ein Kostenbeitrag von 3 € zu erheben“, heißt es auf der Homepage.



Gegenüber dem WDR meint der Besitzer Horst Ingendorn. "Weil ich ständig einkaufe und bestelle, bin ich nah dran an den Preisen und merke, wie das jetzt täglich ansteigt. Und dann habe ich irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, wir müssen jetzt irgendwas machen.“



Der Fleischpreis habe sich um bis zu 50 Prozent gesteigert, der des Gemüses ebenfalls um 30 Prozent. Für das Frittierfett zahlt der Wirt mittlerweile ebenfalls den doppelten Preis. „Bevor ich jetzt die Karte ändere und auch bei Wasser und Sachen, bei denen es vielleicht gar nicht nötig ist, die Preise erhöhen, habe ich mich dafür entschieden, einmal drei Euro draufzuschlagen“, erzählt Ingendorn weiter.



Die Gäste nehmen die zusätzlichen Mehrkosten durchwegs positiv auf. "Die Gäste, mit denen ich gesprochen habe, haben Verständnis dafür. Und ich denke, dass diese Offenheit oder Ehrlichkeit, das so rüberzubringen, eigentlich ganz gut ankommt“, erklärt er. Gewinn würde er mit den drei Euro keinen erzielen, es sei lediglich eine Maßnahme zur Schadenbegrenzung. "Ich versuche, das so moderat wie möglich zu halten, um den Leuten nicht die Freude am Ausgehen zu nehmen. Ich freue mich doch für die Gäste, dass sie nach Corona mal wieder rausgehen können“, so Ingendorn.