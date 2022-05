Zu sexy! Ring-Girls werden vor Boxkampf gefeuert

Die beiden Ring-Girls Kayla Fitz und Dessie Mitcheson durften nach einem freizügigen Werbespot nicht beim Boxkampf zwischen Saul 'Canelo' Alvarez und Gennady Golovkin arbeiten.

Der Vorfall, der sich bereits im Jahr 2018 ereignete, kommt nun ans Tageslicht. So haben die beiden Ringmädchen Kayla Fitz und Dessie Mitcheson mit einem Werbespot für "Tecate“ ihren Job beim Mega-Kampf zwischen dem Mexikaner und dem Kasachen verspielt. Den Veranstaltern war der Clip schlicht „zu sexy“. Bereits beim ersten Kampf zwischen Alvarez und Golovkin im Jahr 2017 waren die beiden als Ring-Mädchen aktiv gewesen. Die Funktion der Damen hält sich meist in Grenzen, sie treten beim Wiegen der Kämpfer und beim Anzeigen der Rundentafel zwischen den Runden in Erscheinung.

Fitz war über die Entlassung perplex und verleite ihren Ärger in den sozialen Medien Luft. "Letztes Jahr haben @dessiemitcheson und ich diese Videos mit @chrisapplebaum erstellt, weil der #caneloggg-Kampf stattfand, wir die Ring-Girls waren und wir dachten, es wäre eine lustige Idee für die sozialen Medien! Wir wussten nicht, dass es dazu führen würde, dass wir gefeuert werden!!!!", so Fitz auf Instagram.