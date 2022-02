Eine Leiche befand sich an Bord eines der Fischerboote.

Das Schiff "Diciotti" der italienischen Küstenwache hat am Dienstag 573 Migranten vor der Küste der Region Kalabrien gerettet. Auch drei Patrouillenboote der Küstenwache waren bei der Rettung von zwei überladenen Fischerbooten bei ungünstigen Wetterbedingungen im Einsatz.

An Bord eines der Fischerboote befand sich eine Leiche, wie die Küstenwache mitteilte. Die Person war nach Angaben der Flüchtlinge bereits seit mehreren Tagen tot. 59 Minderjährige wurden gerettet, viele von ihnen waren unbegleitet. Die Rettungsaktion fand 70 Seemeilen vor der Küste Kalabriens in italienischen Gewässern statt.

Die Menschen wurden an Bord des Schiffes "Diciotti" genommen. Einer der geretteten Migranten, der sofortige medizinische Hilfe benötigte, wurde von einem der an der Rettung beteiligten Patrouillenboote in den Hafen von Roccella Jonica gebracht. Das Schiff "Diciotti" befindet sich derzeit auf dem Weg zum Hafen der sizilianischen Stadt Augusta, wo alle Geretteten an Land gebracht werden sollen.