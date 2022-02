Floridsdorfer Serien-Kellereinbrecher gestellt

Die beiden Männer hatten insbesondere Fahrräder und E-Bikes im Visier. Auch in Wien-Donaustadt konnte ein weiterer Einbrecher festgenommen werden.

Eine Fahrradtour zu ungewöhnlicher Zeit hat die Polizei auf die Spur von Serien-Kellereinbrechern gebracht. Beamte des Funkwagens "Ulrich 1" bemerkten in der Nacht auf Sonntag kurz vor 4.00 Uhr in der Koloniestraße einen jungen Mann mit Rucksack auf einem Damenfahrrad. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak stoppten sie den 19-jährigen slowakischen Staatsbürger und fanden in dem Rucksack Werkzeug, das typischerweise für Einbrüche genutzt wird.

Er konnte auch nicht wirklich schlüssig erklären, woher er das Rad hat. Als die Polizisten in einiger Entfernung einen zweiten Mann bemerkten, flüchtete dieser. Sie stoppten ihn und sammelten auf der Verfolgung weiteres Einbruchswerkzeug auf, das der 23-jährige Slowake offensichtlich weggeworfen hatte.

Ermittlungen ergaben, dass das Fahrrad aus einem aufgebrochenen Kellerabteil in der Ottilie-Bondy-Promenade stammte. Das Duo wurde festgenommen. Kriminalbeamte der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße wiesen den beiden in weiterer Folge mehr als 30 Einbrüche nach, bei denen sie es vor allem auf Fahrräder und E-Bikes abgesehen hatten. Der Gesamtschaden beträgt rund 45.000 Euro. An ihrer Wohnadresse ebenfalls in Floridsdorf stellten die Polizisten vier offenbar gestohlene Räder sicher. Die Verdächtigen gestanden die ihnen zur Last gelegten Fakten zum Teil. Der ältere wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.

In der Nacht auf Montag ging Polizisten in der Donaustadt ein weiterer Einbrecher ins Netz. Ein Zeuge hatte die Beamten kurz vor 1.00 Uhr alarmiert, weil er gesehen hatte, wie der Mann, ein 23-jähriger russischer Staatsbürger, und ein Komplize in den Fahrradabstellraum eines Wohnhauses unweit der Veterinärmedizinischen Universität eingebrochen hatten und mit zwei Rädern geflüchtet waren.

Beamte der Diensthundeeinheit stellten den 23-Jährigen bei einer Sofortfahndung, sein Komplize ließ das Rad zurück und konnte entkommen. Bei dem Festgenommenen wurde ebenfalls Werkzeug gefunden. Weitere Ermittlungen sollen unter anderem auch Aufschluss zu der Frage geben, ob es sich bei diesem Duo ebenfalls um Serientäter handelt.