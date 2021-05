Was ist DAB+?

Die Abkürzung DAB steht für Digital Audio Broadcasting. DAB ist ein digitaler Übertragungsstandard für terrestrischen Empfang von Digitalradio

Welche Vorteile hat DAB+?

DAB kann österreichweit:

- kostenlos

- überall (Outdoor &Indoor)

- von beliebig vielen Geräten gleichzeitig

- unabhängig vom Internet empfangen werden

DAB bietet einen stabilen, rauschfreien Empfang

Wie und WO kann man Antenne Österreich via DAB+ empfangen?

Wie?

Um Antenne Österreich via DAB empfangen zu können, benötigt ihr ein DAB fähiges Radiogerät.

Wo?

In ganz Österreich.