Baby-Elefanten checken im Gradonna****s Mountain Resort ein

Das Gradonna****s Mountain Resort in Kals am Großglockner öffnet am 19. Juni 2020 offiziell wieder seine Pforten für Erholung suchende Gäste.

Vorab checken aber bereits die ersten Probe-Gäste ein und sorgen künftig für den nötigen Abstand: Baby-Elefanten erkunden das autofreie Luxus-Resort am Fuße des Großglockners und zeigen ab Mitte Juni wie ein Meter Abstand im Vierstern-Superior-Hotel klappt. © Gradonna Mountain Resort Die Kampagne der österreichischen Bundesregierung und des Roten Kreuzes haben es immer wieder betont „Abstand halten so groß wie ein Baby-Elefant“. Um die Gäste des Gradonna****s Mountain Resort ab 19. Juni mit einem Schmunzeln auch im Urlaub auf die wichtige Vorsorgemaßnahme hinzuweisen, ziehen nun Elefanten aus Holz in das Resort ein. © Gradonna Mountain Resort „Für uns ist es wichtig, dass unsere Gäste den Sicherheitsabstand einhalten, sich aber gleichzeitig wohlfühlen und entspannen können. Grelle Bodenmarkierungen wirken nicht nur befremdlich in einem Hotel, sondern verunsichern einen. Mit den Baby-Elefanten haben wir eine charmante Alternative, die auch Kinder verstehen, um auf die wichtige Vorsichtsmaßnahme hinzuweisen“, ist sich die Hoteldirektion, bestehend aus Thomas Krobath und Brigitte Berger, sicher. Wer die Reise der Holz-Elefanten verfolgen möchte, findet auf den Social-Media Kanälen Ausschnitte aus dem Urlaub der Tiere. © Gert Perauer Mehr Information zum Gradonna****s Mountain Resort unter www.gradonna.at.