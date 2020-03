Beruf und Familie? Ja, sehr gerne!

Mobile Working, Flextime, Mini-Sabbaticals & mehr: A1-Finanzvorstand Sonja Wallner setzt auf ein vielseitiges Programm für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.



Was sind Ihre Beweggründe für die zahlreichen Vereinbarkeits-Initiativen von A1?

Sonja Wallner: Wir sind überzeugt, dass eine gute Vereinbarkeit seines Lebensmodells und der eigenen Persönlichkeit mit dem Job, für Unternehmen zufriedene, kreative MitarbeiterInnen hervorbringt und letztendlich den Schlüssel für unseren Erfolg darstellt. Deshalb suchen wir, unseren MitarbeiterInnen die wegen Kinderbetreuung, Ausbildung und privaten Interessen oder Pflege nicht Vollzeit arbeiten können oder wollen, entgegenzukommen. Unsere Maßnahmen reichen von Mobile Working, Flextime, Mini-Sabbaticals ab vier Woche, Flying Nannies bis hin zur Öffnung aller Jobs mit und ohne Führungsrolle für Teilzeitbewerbungen. Denn es wäre vergebene Chance, wenn Hochqualifizierte aufgrund einer Teilzeit keine Karriere machen können.

© A1 - Renée Del Vissier "Es entsteht eine klassische Win-win-Situation: Engagierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – was will man mehr als Unternehmen?" – Sonja Wallner, CFO A1 Telekom

Eine wichtige Ressource sind auch Eltern, die nach der Babypause zurückkehren ....

Sonja Wallner: Genau – deshalb haben wir letztes Jahr erfolgreich ein Karenz-Rückkehrprogramm etabliert. Wir bieten zum Beispiel mit "Family Canvas" drei Mal pro Jahr ein Seminar für karenziertee WiedereinsteigerInnen mit Themen wie Selbstreflexion und Stärkentraining an – dabei sind wir übrigens das erste österreichische Unternehmen, das dieses Programm anbietet! Mit "Business@Breakfast" bieten wir den Eltern zwei Mal im Jahr Platz zum Netzwerken und ein internes Social-Media-Portal ermöglicht den einfachen Austausch unter karenzierten Eltern. Außerdem bieten wir Orientierungs- und Rückkehrgespräche für den geplanten Wiedereinstieg. Der erste Durchlauf ist ovn den teilnehmenden Kollegen/innen übrigens sehr positiv aufgenommen worden.

Sie setzen auch auf Leadership-Teams mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Sichtweisen und Expertisen?

Sona Wallner: Je mehr Meinungen, Lösungsansätze und Ideen, desto besser – wir haben ein größeres diverses Team an Managern, das gemeinsam Ziele festlegt. Solche Teams gibt es bei uns übrigens in allen Bereichen, von der Technik bis zum Marketing. Bei uns zählen nicht Geschlecht und Hierarchie, wir legen Wert auf Ideen und Engagement. Das ist für uns Chancengleichheit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so unterschiedliche sie auch sind.

© A1 Telekom Austria AG

