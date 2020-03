Chancengleich in die Zukunft!

Mit gezielten Maßnahmen will A1 der Tatsache entgegenwirken, dass Mädchen in der Technik immer nur unterrepräsentiert sind. Der alljährliche Töchtertag – heuer am 23. April – ist eine willkommene Gelegenheit für das Telekom-Unternehmen, Mädchen zu zeigen, wie spannend und interessant technische Berufe sein können. Rund hundert Töchter von UnternehmensmitarbeiterInnen sind jedes Jahr dabei. An verschiedenen Stationen können sie selbst ausprobieren, wie man zum Beispiel Glasfaserkabel verbindet oder als Video-Reporterin arbeitet.

© Viennamotion - Krisztian Juhasz "Wir arbeiten ständig an neuen Ideen, um Mädchen für technische Berufe zu begeistern" – Eva Zehetner, A1-Konzern-Personalchefin

Der chancengleiche Zugang zur Bildung ist A1 ebenfalls ein großes Anliegen: Im Rahmen der Initiative "Internet für Alle" bietet A1 kostenlose Internet-Workshops für Kinder und Senioren an. Anlässlich des diesjährigen Weltfrauentags fand am 6. März ein generationsübergreifendes "Mädchen & Frauen Special" statt. Im Rahmen dieses Workshops wurden beim "Turtlestitch" gemeinsam mit einer Software-Entwicklerin digitale Stickereien programmiert und dann auf einer digitalen Stickmaschine ausgearbeitet. Und in den Osterferien haben Kids die Gelegenheit, in den Coding Labs bie A1 spielerisch Programmieren und die Grundlagen der Robotik kennenzulernen.

Für die technische Lehrausbildung wurde A1 bereits zweimal mit dem Amazone-Award ausgezeichnet – eben weil sich das Unternehmen besonders für Mädchen in technischen Berufe einsetzt. Zum Beispiel steht eine junge Lehrausbildnerin als Mentorin zur Verfügung.

A1 sucht aktuell wieder Lehrlinge.

Infos dazu unter www.a1.net/lehre.

#Make It Happen

© A1 Telekom Austria AG