Dank zahlreicher Touristenattraktionen, der weit bekannten kroatischen Lebendigkeit und der gastfreundlichen Menschen werden Sie jede Minute Ihres Aufenthalts genießen – und können sich darauf verlassen, dass Vodice Ihnen wirklich etwas zu bieten hat!

© Carli Andrija

Direkt am Meer mit Aussicht auf die Berge



Vodice liegt direkt an der Küste, nur 11 Kilometer von Šibenik, dem Zentrum der Gespanschaft, entfernt und ist sehr gut mit dem Auto zu erreichen! Sie werden die entspannende Fahrt entlang der Adriaküste und die herrliche Aussicht auf die Berge auf der einen Seite und das herrliche blaue Meer auf der anderen Seite mit Sicherheit genießen.

Kulturelle Vielfalt entdecken



In Vodice befinden sich viele Kirchen, wie z. B. die Pfarrkirche des Hl. Kreuzes aus dem 18. Jahrhundert und die Kirche der heiligen Mutter Gottes vom Berge Karmel. Die Stadt hat einen kleinen Hafen, ein wundervoller Ort, um an einnem sonnigen Frühlingstag lokale Desserts oder kalte Getränke zu genießen! Bei so vielen Möglichkeiten wird Ihr Sightseeing-Plan garantiert voll sein!

© Vodice

Inselparadies Prvić

Eines der Juwelen von Vodice ist die Insel Prvić.

Diese kleine Insel ist perfekt für alle, die den wahren dalmatinischen Geist erleben wollen! Wunderschön, ruhig, alt und edel – diese Insel wird Ihnen den Atem rauben!

Prvić ist auch als Faust-Insel bekannt. Sie wurde nach dem kroatischen Wissenschaftler und Erfinder „Faust Vrančić" benannt, dessen Familie ein großes Sommerhaus auf der Insel in der Šepurine-Gegend hatte, die an Prvić Luka grenzt, wo Sie das Gedenkzentrum von Faust Vrančić besuchen können!

© Carli Andrija

Mit den vielen touristischen Attraktionen der Insel können Sie unvergessliche Radwege und einen wundervollen Aktivurlaub mit atemberaubendem Blick auf die Adria genießen!

Freizeitabenteuer für Entdecker



Der Frühling in Vodice ist besonders schön. Der Duft der erwachenden Natur, gemischt mit salziger Luft, lädt zum Laufen oder Radfahren auf einem der Radweg in Vodice ein.

© Milan Balaban

Für Freizeitradler gibt es entspannende Strecken mit atemberaubender Aussicht!

Echte Radsportfans werden sich an den berühmten roten Pisten und herausfordernden Anstiegen erfreuen.



Der ganze Stolz von Vodice ist der „Adlerweg“, wo das berühmte C2-Rennen des MTB-Weltcups ausgetragen wird und an dem sich Mountainbike-Liebhaber auf felsigen und staubigen Pfaden erfreuen!

© Denis Peros

Kulinarische Gaumenfreude erleben



Die Kroaten sind bekannt für ihre Gastfreundschaft und die berühmten Rezepte, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden.

Wenn Sie Vodice und die dalmatinische Region besuchen, sollten Sie die fantastischen Fischgerichte probieren, die mit frischem Fisch aus der Adria zubereitet werden.

© Vodice

Eines der von Vodice Michelin empfohlenen Restaurants in Vodice ist das „Tri Piruna“. Hier können Sie traditionelle Gerichte mit minimal modernem Touch probieren! Auf der Speisekarte steht alles, was Kroatien, insbesondere Dalmatien, zu bieten hat – von hervorragenden Meeresfrüchten bis hin zu feinstem Fleisch.

© Ivan Ivanisevic

Wenn Sie eine familiäre Atmosphäre und großartiges Essen erleben wollen, sollten Sie das Bistro Gulož besuchen! In Gulož liebt man es, Speisen zu essen, die traditionell, andersartig und modern zugleich sind. Das klingt nach einem Gewinn!



Eine weitere Perle von Vodice ist definitiv das Restaurant „La Belle Vie"! Direkt am Meer gelegen, garantiert es eine entspannte Atmosphäre und exquisite Gerichte, die von seinem kompetenten Team zubereitet werden! Es kreiert geschmackvolle magische Gerichte mit frischen Produkten höchster Qualität, die von kroatischen Bauern stammen.

Sie sollten nicht die Gelegenheit verpassen, zu lernen, wie man hausgemachte Fritule herstellt! Diese in der Region Vodice berühmten kleinen Donuts, sind einfach zuzubereiten und unglaublich lecker – wenn Sie einen gegessen haben, wird der zweite garantiert folgen.

Unterkünfte für jede Bedürfnisse



Wenn es um die Unterkunft geht, können Sie in Vodice alles finden, was Ihren Bedürfnissen und Wünschen entspricht.

Naturliebhabern hat Vodice verschiedene Campingplätze zu bieten. Für was auch immer Sie sich entscheiden: Sie können sich darauf verlassen, duftende Kiefernwälder und die frische dalmatinische Luft zu genießen!



In dieser kleinen Stadt befinden sich einige der besten Hotels der dalmatinischen Region. Ein per-fektes Beispiel dafür ist das Vier-Sterne-Hotel Olympia, das 500 Meter vom Zentrum von Vodice und nur 50 Meter vom Strand entfernt liegt. Buchen Sie jetzt Ihren Traumurlaub und erhalten Sie einen Rabatt von 15 % auf Ihren Aufenthalt im Olympia Vodice – im wahren Herzen der Mittelmeerregion! Eine weitere Schönheit ist das Hotel „Olympia Sky". Neben seiner wunderschönen Fassade hat dieses Hotel alles zu bieten. Sie können im Pool im 9. Stock mit Blick auf die umliegenden Inseln schwimmen oder im 10. Stock eine Mahlzeit in einem der schönsten Restaurants, dem „Sky Restaurant", genießen.



Genießen Sie die Frühlingssonne, den einladenden Klang und Geruch des Meeres, kosten Sie unsere traditionellen Gerichte, schauen Sie sich um, erkunden Sie die erwachende Natur – Sie werden das Gefühl haben, dass Sie hierher gehören.



Herzlich willkommen in Vodice – es wird Ihnen mit Sicherheit den Atem rauben!